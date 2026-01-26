Посол России в Венесуэле раскрыл, как военные пытались защитить Мадуро Посол России: Венесуэла во время похищения Мадуро дважды использовала «Иглы»

Как минимум два выстрела из переносных ракетных комплексов «Игла-С» было совершено с венесуэльской стороны во время похищения лидера республики Николаса Мадуро, но обе ракеты не достигли цели, заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Россия 24». По его мнению, это связано с недостатком навыков у местных специалистов.

Выстрелы из «Игл» были. Мне сказали, что было как минимум два выстрела, и обе «Иглы» не попали в цель, — отметил дипломат.

Посол уточнил, что наличие оружия не гарантирует попадания: нужно уметь им пользоваться. Мелик-Багдасаров предположил, что у специалистов, отвечавших за защиту воздушного пространства, «не было достаточных навыков».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет постоянный контакт с руководством Венесуэлы по дипломатическим каналам. По его словам, страны запланировали ряд совместных проектов, заинтересованы в их продолжении, и у Москвы есть инвестиции в Венесуэле, что делает развитие отношений важным для Каракаса.