Вы не узнаете куриную грудку с этим рецептом: крученики с грибами — по-домашнему вкусное горячее

Вы не узнаете куриную грудку с этим рецептом! Крученики с грибами — это по-домашнему вкусное горячее. В процессе запекания мясо пропитывается соками от грибов и плавленого сыра, оставаясь сочным и мягким.

Для приготовления понадобятся: 2 крупные куриные грудки, 250–300 г свежих шампиньонов, 150 г твердого сыра, 1 луковица, 2–3 ст. л. майонеза, соль, перец, растительное масло для жарки, зубочистки для фиксации. Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте на сковороде до золотистого цвета, посолите и поперчите. Дайте начинке остыть. Куриные грудки разрежьте вдоль на пластины толщиной около 1 см, каждую отбейте через пленку, чтобы не порвать. Посолите и поперчите мясо с обеих сторон. На каждую пластину выложите остывшую грибную начинку, сверху распределите тертый сыр. Сверните мясо в плотные рулетики, закрепите зубочистками. Выложите рулетики в форму для запекания швом вниз. Смажьте каждый майонезом. Запекайте в разогретой до 180–200 °C духовке 25–30 минут до готовности курицы и появления красивой румяной корочки.

