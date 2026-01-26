Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Фото: D-NEWS.ru
Картофельные лодочки с охотничьими колбасками: запекаю под сырной шапкой — идеальная закуска к пиву. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для дружеских посиделок или вечернего перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, запеченная до мягкости картофельная мякоть внутри, хрустящая корочка снаружи, пикантные кусочки колбасок и обильная, золотистая и тянущаяся сырная шапка.

Для приготовления вам понадобится: 4 крупные картофелины, 6–8 охотничьих колбасок, 150 г твердого сыра, 2 ст. л. сметаны, соль, перец, паприка, растительное масло. Картофель тщательно вымойте, разрежьте вдоль пополам. Чайной ложкой аккуратно выньте часть мякоти, чтобы получились лодочки. Смажьте их маслом, посолите, поперчите и посыпьте паприкой. Выпекайте 25 минут при 200°C. Колбаски нарежьте кружочками, обжарьте. Смешайте с мякотью картофеля и сметаной. Наполните лодочки начинкой, сверху густо посыпьте тертым сыром. Запекайте еще 10–15 минут до расплавления сыра. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

