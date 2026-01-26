Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 19:46

Ароматные паровые котлеты из куриного фарша: готовим на сковороде — быстрый и диетический рецепт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Ароматные паровые котлеты из куриного фарша — это быстрое и нежнейшее диетическое блюдо, которое покорит всех, кто следит за здоровым питанием. Готовим на сковороде, без пароварки!

Котлеты получаются удивительно воздушными и тающими во рту, с ярким овощным ароматом моркови и лука, которые, пропариваясь, отдают свою сладость и делают вкус более насыщенным.

Вам понадобится: 500 г куриного фарша, 1 небольшая морковь, 1 небольшая луковица, 1 яйцо, соль, перец и любимые специи. Морковь и лук натрите на мелкой терке или очень мелко нарежьте, чтобы они равномерно распределились в фарше. В глубокой миске смешайте фарш, овощи, яйцо, соль и специи. Тщательно вымесите массу руками, чтобы она стала однородной и немного липкой. Сформируйте небольшие округлые котлеты. В глубокую сковороду или сотейник с толстым дном налейте воду (примерно на 1,5–2 см). Доведите ее до кипения. Уменьшите огонь до среднего. Выложите котлеты, накройте сковороду крышкой. Готовьте котлеты 20–25 минут. Подавайте их горячими.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты из пекинской капусты — хрустящие и сочные.

Проверено редакцией
Читайте также
Вы не узнаете куриную грудку с этим рецептом: крученики с грибами — по-домашнему вкусное горячее
Общество
Вы не узнаете куриную грудку с этим рецептом: крученики с грибами — по-домашнему вкусное горячее
Всего 1 яйцо, кусочек ветчины и авокадо: полезный паштет за 5 минут — быстрый завтрак без лишних калорий
Общество
Всего 1 яйцо, кусочек ветчины и авокадо: полезный паштет за 5 минут — быстрый завтрак без лишних калорий
Картошка, грибы и луковые кольца — томлю под сливочным соусом. Деревенская запеканка с дымком за час
Общество
Картошка, грибы и луковые кольца — томлю под сливочным соусом. Деревенская запеканка с дымком за час
Азиатские рисовые котлеты: хрустящие снаружи, мягкие внутри. Веганские и сытные. Идеальный ужин!
Общество
Азиатские рисовые котлеты: хрустящие снаружи, мягкие внутри. Веганские и сытные. Идеальный ужин!
Рулетики из свинины скрутите за 20 минут: дальше работает духовка — вкусный рецепт вместо котлет и гуляша
Общество
Рулетики из свинины скрутите за 20 минут: дальше работает духовка — вкусный рецепт вместо котлет и гуляша
котлеты
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Евросоюзе ввели новые ограничения для российских дипломатов
ВСУ познали ад, ЧП под Мурманском, русские в Голливуде: что будет дальше
Слухи о приступах, роман с женатым, уход Алентовой: как живет Мария Аронова
«Проблемы есть»: Рютте оправдал политику Трампа в отношении Гренландии
Путин рассказал о просьбах отказаться от ударов по Украине
«Дальше быть банкоматом»: в Польше оцепенели из-за щедрости ЕС для Киева
В мобилизации на Украине нашли сходства со зверствами нацистов
Мэру Нью-Йорка посоветовали перенять один полезный опыт у коллег из Москвы
Экс-президент Франции нашел способ избавиться от слежки
Простой салат цезарь с курицей: пошаговый рецепт
Уникальный маринад для свиных ребрышек — просто и вкусно
В Канаде умер ветеран Великой Отечественной войны
«Змеиный фрукт» — как выбрать и как готовить фрукт салак
Быстро и просто — рецепт самого нежного теста для вареников без воды
Салат из курицы с фасолью и сухариками: вкусно, быстро и доступно
Кумкват — «золотой цитрус» со съедобной кожурой: чем он хорош?
Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Личи, или китайская слива: как выбрать, чем полезен и что из него готовят
«Все сложно»: как живут приморцы, которых 30 лет назад перепутали в роддоме
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.