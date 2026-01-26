Ароматные паровые котлеты из куриного фарша: готовим на сковороде — быстрый и диетический рецепт

Ароматные паровые котлеты из куриного фарша — это быстрое и нежнейшее диетическое блюдо, которое покорит всех, кто следит за здоровым питанием. Готовим на сковороде, без пароварки!

Котлеты получаются удивительно воздушными и тающими во рту, с ярким овощным ароматом моркови и лука, которые, пропариваясь, отдают свою сладость и делают вкус более насыщенным.

Вам понадобится: 500 г куриного фарша, 1 небольшая морковь, 1 небольшая луковица, 1 яйцо, соль, перец и любимые специи. Морковь и лук натрите на мелкой терке или очень мелко нарежьте, чтобы они равномерно распределились в фарше. В глубокой миске смешайте фарш, овощи, яйцо, соль и специи. Тщательно вымесите массу руками, чтобы она стала однородной и немного липкой. Сформируйте небольшие округлые котлеты. В глубокую сковороду или сотейник с толстым дном налейте воду (примерно на 1,5–2 см). Доведите ее до кипения. Уменьшите огонь до среднего. Выложите котлеты, накройте сковороду крышкой. Готовьте котлеты 20–25 минут. Подавайте их горячими.

