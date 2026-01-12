Атака США на Венесуэлу
Котлеты из пекинской капусты без мяса — хрустящие снаружи и сочные внутри: легкий ужин

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Котлеты из пекинской капусты — это вкусное блюдо, которое удивит даже тех, кто не представляет еду без мяса. Они получаются хрустящие снаружи и сочные внутри. Идеально для легкого ужина.

Их вкус — это удивительная комбинация: сладковатая, сочная пекинская капуста, ароматный жареный лук, который добавляет глубины, и нежная текстура под золотистой корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 500 г пекинской капусты, 1 крупная луковица, 1 яйцо, 3–4 ст. л. манной крупы, соль, черный перец, растительное масло для жарки. Пекинскую капусту мелко нашинкуйте, посолите и слегка помните руками, чтобы она дала сок и стала мягче. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистого цвета, затем остудите. В глубокой миске соедините капусту, жареный лук, яйцо, манку, соль и перец. Тщательно перемешайте и оставьте массу на 15 минут, чтобы манка набухла и впитала лишнюю влагу, иначе котлеты могут развалиться. После этого еще раз перемешайте — масса должна быть достаточно густой, чтобы формировать котлеты. Жарьте их на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны под крышкой до красивой золотисто-коричневой корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее стало известно, как приготовить ужин из серии «все покидал, и готово»: запеченное мясо с картошкой.

