26 января 2026 в 14:34

Азиатские рисовые котлеты: хрустящие снаружи, мягкие внутри. Веганские и сытные. Идеальный ужин!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти котлеты — прекрасный пример того, как из простых, доступных продуктов можно создать сытное, самодостаточное и очень вкусное блюдо. Рис и картофель дают основу и кремовость, а карамелизированные лук и морковь добавляют сладость и глубину вкуса, заменяя мясной фарш.

Рис (1 стакан сухого) отвариваю до готовности согласно инструкции. Остужаю. Картофель (4-5 небольших клубней) отвариваю в мундире или очищенный до мягкости. Очищаю и остужаю.

Лук (1 шт.) мелко нарезаю. Морковь (1 шт.) тру на мелкой терке. В сковороде разогреваю 1-2 ст. л. растительного масла. Сначала обжариваю лук до прозрачности и легкой золотистости, затем добавляю морковь и жарю вместе еще 3-4 минуты до мягкости.

Остывший вареный картофель натираю на крупной терке в большую миску. Добавляю остывший отварной рис, обжаренные лук с морковью (вместе с маслом из сковороды). Приправляю солью и черным перцем по вкусу.

Тщательно, но аккуратно вымешиваю массу руками до однородности. Она должна быть пластичной и хорошо держать форму. Даю постоять 10-15 минут, чтобы ингредиенты «поженились».

Мокрыми руками формирую из массы небольшие, приплюснутые котлетки. В сковороде хорошо разогреваю растительное масло для жарки (слой около 5 мм). На среднем огне обжариваю котлеты с двух сторон до образования плотной, хрустящей золотисто-коричневой корочки (по 4-5 минут с каждой стороны).

Выкладываю готовые котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подаю горячими с соевым соусом, сметаной или овощным салатом.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Проверено редакцией
