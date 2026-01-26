Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 15:59

Шпиль главного здания МГУ покрылся ледяной коркой

Шпиль МГУ покрылся наледью из-за сильных морозов в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Шпиль главного здания Московского государственного университета покрылся наледью из-за сильных морозов в столице, сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком». На опубликованном в Сети фото видно, как верхушка окрасилась в белый цвет. Канал отметил, что такого явления давно не наблюдалось.

Ранее стало известно, что сильный снегопад ожидается в Москве с полуночи 27 января до 12:00 29 января. В МЧС России также предупредили жителей столицы о гололедице и метели.

До этого сообщалось, что Останкинская телебашня в Москве покрылась инеем и льдом, но это не повлияло на ее работу. Причиной стали морозы в столице.

Синоптик Александр Ильин ранее заявил, что в Москве в начале февраля ожидаются морозы до –18 градусов. Сильные холода вернутся в столицу 2 февраля после кратковременного потепления. Он уточнил, что такие температурные значения ниже климатической нормы. При этом в Гидрометцентре РФ отмечали, что ночь с 24 на 25 января оказалась рекордно холодной в Московской области с начала сезона.

Россия
Москва
МГУ
морозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат объяснил, что могут делать коллекторские агентства
Травматолог предостерег от растирания обмороженных участков тела
Украинских врачей обвинили в пытках военнопленных
Двое друзей с собаками решили поохотиться в лесах Петербурга
Излишне «горячий» россиянин разделся в автобусе и выбежал на улицу в мороз
В Госдуме объяснили, почему Трамп заговорил о тайном супероружии США
Врач рассказала, как снизить риск развития хронических заболеваний
Ректор московского вуза ушел в отставку
Миссия ЮНЕСКО посетила Петербург впервые с 2018 года
Знаменитые часы «запели» в неурочное время для Путина и монарха в Эрмитаже
Стало известно, зачем Зеленский согласился на переговоры в Абу-Даби
Паулина Андреева предстала в образе с перьями и ботфортами
Минтранс усилил контроль за российским воздушным транспортом
Пять причин, по которым Пугачева не сможет вернуться на сцену в 2026 году
Следком подтвердил, что украинские врачи калечили российских военнопленных
Слоеный салат с креветками: мой фирменный рецепт с рисом и горошком
Зеленский забил тревогу из-за ситуации с отоплением в домах Киева
На Украине задержали скрывавшего доходы депутата
«Что-то здесь темное»: депутат о размещении 54 танков Abrams в Румынии
Меньшова поддержала призыв сменить ректора Школы-студии МХАТ
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час
Общество

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.