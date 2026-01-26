Шпиль главного здания МГУ покрылся ледяной коркой

Шпиль главного здания Московского государственного университета покрылся наледью из-за сильных морозов в столице, сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком». На опубликованном в Сети фото видно, как верхушка окрасилась в белый цвет. Канал отметил, что такого явления давно не наблюдалось.

Ранее стало известно, что сильный снегопад ожидается в Москве с полуночи 27 января до 12:00 29 января. В МЧС России также предупредили жителей столицы о гололедице и метели.

До этого сообщалось, что Останкинская телебашня в Москве покрылась инеем и льдом, но это не повлияло на ее работу. Причиной стали морозы в столице.

Синоптик Александр Ильин ранее заявил, что в Москве в начале февраля ожидаются морозы до –18 градусов. Сильные холода вернутся в столицу 2 февраля после кратковременного потепления. Он уточнил, что такие температурные значения ниже климатической нормы. При этом в Гидрометцентре РФ отмечали, что ночь с 24 на 25 января оказалась рекордно холодной в Московской области с начала сезона.