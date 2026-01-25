Ароматный рис с кабачками и ветчиной — простой и сытный ужин: все в одной сковороде без хлопот

Это блюдо радует нежной текстурой, аппетитным золотистым цветом и насыщенным вкусом. Мягкие кабачки отлично сочетаются с рисом, а ветчина добавляет приятную пикантную нотку. Такой рис хорош и как самостоятельное блюдо, и как универсальный гарнир.

Ингредиенты: рис — 100 г, кабачок — 100 г, ветчина — 80 г, репчатый лук — 50 г, чеснок — 1 зубчик, куркума — 1/2 ч. л., растительное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу.

Приготовление: лук и чеснок мелко нарежьте, кабачок при необходимости очистите и нарежьте небольшими кубиками, ветчину — тонкой соломкой. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте лук и чеснок до мягкости. Добавьте кабачок и готовьте около 5 минут, пока он не станет нежным. Всыпьте промытый рис, перемешайте и прогрейте пару минут. Добавьте куркуму, соль и ветчину, влейте кипяток в пропорции 1:2. Доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте на слабом огне до полного впитывания жидкости. Снимите с плиты и дайте настояться 5–7 минут перед подачей.

