26 января 2026 в 16:14

Обезглавленное тело мужчины нашли в жилом районе Петербурга

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Тело мужчины без головы обнаружили днем у придомовой территории на улице Жени Егоровой в Петербурге, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Отсеченная голова находилась на значительном расстоянии от тела.

На место происшествия прибыли следователи, которые приступили к установлению всех обстоятельств случившегося. Территория была осмотрена, проводится проверка. По предварительной версии, обезглавливание могло произойти в результате падения с высоты.

Ранее сообщалось, что обезглавленное тело гражданки Узбекистана с отрубленными ногами нашли в мусорном контейнере в стамбульском районе Шишли в это воскресенье, 25 января. Местные правоохранители оцепили район. Личность убитой женщины удалось установить по отпечаткам пальцев.

Позже стало известно, что в рамках расследования в Стамбуле задержаны двое граждан Узбекистана. Дипломаты подтвердили, что погибшая является гражданкой Узбекистана. Они уже вышли на связь с родственниками погибшей. Им оказывается необходимая консульско-правовая помощь. Консульство взяло под контроль расследование произошедшего.

трупы
тела
Cанкт-Петербург
несчастные случаи
