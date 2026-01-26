«Носитель русского языка»: экс-нардеп объяснил оговорки Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский мыслит на русском языке, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя оговорку главы страны во время пресс-конференции в Вильнюсе 25 января. По его словам, эпизод связан с тем, что русский язык является для Зеленского родным, передает «Газета.Ru».

Зеленский, да и тот же [экс-президент Украины Петр] Порошенко, и даже [экс-премьер Юлия] Тимошенко являются носителями русского языка. Они, может, себя не считают русскими, но являются русскоязычными, — подчеркнул он.

Во время выступления Зеленский, говоря о гарантиях безопасности для Киева, начал произносить русское слово «возможность» вместо украинского «можливiсть» и был вынужден сразу исправиться. Олейник добавил, что подобные оговорки у президента Украины происходят регулярно и, по его мнению, указывают на противоречие между публичной риторикой и реальной языковой практикой.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленский своим выступлением в Давосе на Всемирном экономическом форуме унизил европейских лидеров. При этом, по словам эксперта, европейцы все равно стоя аплодировали ему после оскорбительной тирады.