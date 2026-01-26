Издание LIFE.ru наградили за укрепление российско-китайской дружбы, сообщает соответствующее СМИ. Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй вручил награду главному редактору Марине Фещенко.

Мы с ребятами очень много в этом году работали для укрепления действительно российско-китайской дружбы, очень много писали об этом. Наши продюсеры очень долго согласовывали интервью с господином послом, — рассказала Фещенко.

Главный редактор отметила, что работа в медиа часто находится на стыке разных языков и культур. Во время награждения она также отметила вклад редакции, вспомнив китайскую мудрость о том, что для быстрого пути нужно идти одному, а для долгого — вместе.

Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин вручил главному редактору международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян памятную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Церемония прошла в рамках встречи главы ведомства с представителями российских СМИ.