Мишустин вручил премии правительства России сотрудникам «Вечерней Москвы»

Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2025 год. Члены коллектива газеты «Вечерняя Москва», получившие премию за создание и развитие на базе газеты с вековой историей «Вечерняя Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства РФ в области средств массовой информации трем сотрудникам газеты «Вечерняя Москва», пишет соответствующее издание. Редакция получила награду за создание и развитие современного мультиформатного городского медиаресурса.

Лауреатом премии стал главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Шарнауд. Кроме того, награды вручили арт-директору группы дизайна Александру Кострикову и старшему обозревателю отдела специальных корреспондентов и обозревателей Ольге Кузьминой.

Помимо этого, премию посмертно присудили экс главному редактору издания Александру Куприянову. Он руководил редакцией до 2 октября 2025 года.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил представителя МИД РФ Марию Захарову церковным орденом Александра Невского II степени. По его словам, Захарова, будучи преданной Церкви христианкой, помогает многим людям обратить свой взор к Богу.