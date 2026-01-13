Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 17:53

Мишустин вручил премии правительства России сотрудникам «Вечерней Москвы»

Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2025 год. Члены коллектива газеты «Вечерняя Москва», получившие премию за создание и развитие на базе газеты с вековой историей «Вечерняя Москва» Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2025 год. Члены коллектива газеты «Вечерняя Москва», получившие премию за создание и развитие на базе газеты с вековой историей «Вечерняя Москва»
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства РФ в области средств массовой информации трем сотрудникам газеты «Вечерняя Москва», пишет соответствующее издание. Редакция получила награду за создание и развитие современного мультиформатного городского медиаресурса.

Лауреатом премии стал главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Шарнауд. Кроме того, награды вручили арт-директору группы дизайна Александру Кострикову и старшему обозревателю отдела специальных корреспондентов и обозревателей Ольге Кузьминой.

Помимо этого, премию посмертно присудили экс главному редактору издания Александру Куприянову. Он руководил редакцией до 2 октября 2025 года.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил представителя МИД РФ Марию Захарову церковным орденом Александра Невского II степени. По его словам, Захарова, будучи преданной Церкви христианкой, помогает многим людям обратить свой взор к Богу.

награды
Михаил Мишустин
правительство
СМИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы условия для начала гражданской войны в США
Стало известно, кто направился в Новокузнецк из-за смерти детей в роддоме
В Госдуме призвали к тотальной проверке после трагедии в Новокузнецке
На Украине полицейская напала на женщину-дворника
Военэксперт ответил, какое оружие новой эры могут разрабатывать США
На Украине чиновницу осудили за организацию выставки в Запорожье
Хитрые москвичи придумали способ заработка денег «из снега»
Раскрыты возможные последствия купания годовалого ребенка в проруби в мороз
Били ключом и насиловали бутылкой: мигрантов наказали за издевательства
Кончаловский рассказал о работе над документальным фильмом о Донбассе
В проект Трампа по Газе вошел европейский лидер
Казанский «Рубин» решил распрощаться с главным тренером команды
Киевский театр перенес спектакль из-за отключений электричества
Будет как в Прибалтике: как Санду добивает Молдавию
В Германии сделали прогноз по нападению США на Иран
Кальмары в сливочном соусе: нежное праздничное блюдо
Раскрыто, когда в США начнется цветная революция
Копченый лосось и апельсин: салат для гостей на старый Новый год
В Госдуме оценили главного врача больницы, где погибли младенцы
Косметолог раскрыла, что 67-летняя Мадонна сделала с лицом
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.