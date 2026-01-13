Мишустин вручил премии правительства России сотрудникам «Вечерней Москвы»

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства РФ в области средств массовой информации трем сотрудникам газеты «Вечерняя Москва», пишет соответствующее издание. Редакция получила награду за создание и развитие современного мультиформатного городского медиаресурса.
Лауреатом премии стал главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Шарнауд. Кроме того, награды вручили арт-директору группы дизайна Александру Кострикову и старшему обозревателю отдела специальных корреспондентов и обозревателей Ольге Кузьминой.
Помимо этого, премию посмертно присудили экс главному редактору издания Александру Куприянову. Он руководил редакцией до 2 октября 2025 года.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил представителя МИД РФ Марию Захарову церковным орденом Александра Невского II степени. По его словам, Захарова, будучи преданной Церкви христианкой, помогает многим людям обратить свой взор к Богу.