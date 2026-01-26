Мужчину в Китае незаконно уволили за отказ выступать на корпоративе

В Китае мужчину уволили с работы за отказ петь на корпоративном банкете, сообщает портал Mothership. Суд признал увольнение незаконным и обязал работодателя выплатить сотруднику компенсацию.

Работодатель счел, что сотрудник, отказавшийся выступить с творческим номером на ежегодном корпоративе, проявил «неуважение», и на следующий день расторг с ним контракт. Компания квалифицировала поведение работника как серьезное нарушение дисциплины и неподчинение корпоративным правилам.

Бывший сотрудник получил право на компенсацию. Шэньчжэньская федерация профсоюзов назвала участие в корпоративных мероприятиях добровольным. Наказания за отказ быть на них недопустимы, подчеркнули общественники.

Ранее юрист — основатель бизнес-сообщества Илья Русяев рассказал, что сотрудника не могут уволить из-за достижения им пенсионного возраста. Он отметил, что в Трудовом кодексе не существует такого обоснования. По словам юриста, уволить сотрудника нельзя также во время больничного и отпуска. Он подчеркнул, что исключением из правил может стать ликвидация организации или прекращение действия ИП.