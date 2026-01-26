Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 17:39

Системы бронирования авиабилетов восстановили работу

Системы «Астра», «Сирена» и «Леонардо» восстановили работу после сбоя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Глобальная система бронирования авиабилетов, в работе которой ранее произошел сбой, полностью восстановлена, сообщил гендиректор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников в своем Telegram-канале. По его словам, сервисы «Астра», «Сирена» и «Леонардо» вернулись в штатный режим работы.

«Астра» заработала. Начали регистрацию. «Сирена» и «Леонардо» — тоже, — написал он.

Тем временем в пресс-службе «Ижавиа» уточнили, что работа системы регистрации восстановлена. В Telegram-канале авиакомпании отмечается, что пассажиры и багаж на рейсы регистрируются в штатном режиме.

Ранее Минтранс и Росавиация усилили контроль за воздушным транспортом из-за сбоя в системе Leonardo. Специалисты двух ведомств работают над тем, чтобы минимизировать влияние неполадок на расписание полетов. В Минтрансе отметили, что в некоторых случаях сотрудники аэропортов вручную регистрируют россиян на рейсы.

До этого стало известно, что «Аэрофлот» временно ограничил регистрацию пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов. Причиной стал глобальный сбой в системе бронирования Leonardo. Перевозчик также допустил корректировки в расписании рейсов путем переноса времени вылета и отмены некоторых рейсов.

бронирования
сбои
сервисы
Леонардо
билеты
