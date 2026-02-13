Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 10:59

Смартфоны украинцев «переехали» в Челябинск и лишили их такси и доставки

SHOT: украинцы лишились такси и доставки из-за сбоя геолокации в смартфонах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Тысячи украинцев не могут вызвать такси, заказать еду или воспользоваться банковскими приложениями, поскольку их смартфоны «думают», что находятся в России, пишет Telegram-канал SHOT. Причиной сбоя стала ошибка геолокации, вызванная работой комплексов радиоэлектронной борьбы.

Как отмечает источник, смартфоны украинцев массово «переехали» в Челябинск. Жители Киева и других городов жалуются, что их мобильные устройства определяют местоположение на границе Челябинской области и Башкирии. Из-за этого сервисы, заблокированные на территории РФ, отказываются работать, выдавая сообщение: «Мы не работаем на территории России».

Банковские приложения также фиксируют операции как проведенные в России. Например, у киевлян транзакции чаще всего «отображаются» в подмосковных Химках.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Брэндон Вайхерт сообщил, что сигнал спутников Global Positioning System (GPS), Galileo и Starlink в Европе глушится российской системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тобол» в Калининградской области. По его словам, при необходимости РЭБ может противостоять военным спутникам НАТО.

