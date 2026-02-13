Долина может «подняться» за счет зрителей в Коломне РИАН: Долина может заработать 3 млн рублей за юбилейный концерт в Коломне

Народная артистка РФ Лариса Долина может получить почти 3 млн рублей выручки от продажи билетов на концерт в Коломне. Мероприятие «Юбилей в кругу друзей» состоится 11 марта в ДК «Тепловозостроитель», пишет РИА Новости.

Однако за месяц до выступления продано лишь около 72% билетов. Зал вмещает более 570 зрителей. Цены варьируются от 2,9 до 6,5 тыс. рублей.

В случае аншлага сбор составит порядка 3 млн рублей. На данный момент в партере свободно более 350 мест, на балконе — свыше 70.

Также концерты Долиной в Обнинске и Брянске, запланированные на 8 и 9 марта, были перенесены на ноябрь. Источник в Обнинске связал это с плохими продажами и отсутствием интереса со стороны зрителей. Представитель певицы Сергей Пудовкин опроверг эту информацию, связав отмену с «техническим переносом» из-за изменений в графике.

Ранее продюсер Павел Рудченко указал, что попытка Долиной вернуть былую популярность после скандала с продажей квартиры и мошенничеством обречена на провал. Так он прокомментировал планы 70-летней артистки на радикальные перемены, включая смену имиджа. По его словам, публика во время скандала хотела услышать ее позицию, но артистка показала «другую сторону». Эксперт уверен, что имя певицы уже практически невозможно «отбелить», так как люди сформировали свое мнение.