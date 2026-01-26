«Простительно, но комично»: Чепа об оговорке Зеленского на русском Депутат Чепа назвал комичной оговорку Зеленского на русском языке

Оговорка президента Украины Владимира Зеленского, сорвавшегося на русский язык во время пресс-конференции, объяснима, но комична, высказал мнение первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Lenta.ru. Парламентарий напомнил, что русский — основной язык для Зеленского, на котором он всегда разговаривал.

Чепа отметил, что подобные ошибки — нормальное явление для человека, говорящего на нескольких языках, особенно когда его родной язык иной. По словам парламентария, мозг продолжает работать на основе первого, наиболее знакомого языка, что при знании нескольких языков может приводить к путанице.

Поэтому это для человека простительно. Как это выглядит? В определенной степени комично. Человек, который пытается все переделывать, а не получается, проскакивает его истинная натура. Как бы ни пытались забыть русский язык, как говорят, очень многие политики, которые говорят по-украински, приходя домой, говорят по-русски, — объяснил он.

Ранее Зеленский во время разговора с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким перешел на русский язык. Он оговорился в слове «возможность».