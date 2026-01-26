В Госдуме придумали, как дополнительно защитить детей от курения Депутат Вассерман призвал делать сноски о вреде курения в школьной литературе

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с «Москвой 24» предложил дополнять фразы о курении в школьной литературе специальными сносками о последствиях этой и других пагубных привычек. При этом он отметил, что не видит смысла в тотальном удалении всех неприглядных фраз из книг.

Саму жизнь не скорректируешь для младшеклассников. Вокруг них живут разные люди, которые по-разному себя ведут, и надо привыкать к этому разнообразию. А что касается именно курения, то какой смысл не упоминать об этом в литературе, если дети регулярно видят людей с сигаретами на улицах или дома , — пояснил Вассерман.

По его мнению, введение сносок о вреде пагубных привычек в книгах станет дополнительным инструментом в борьбе с курением и популяризацией здорового образа жизни. Парламентарий добавил, что информировать юное поколение о таких рисках нужно с раннего детства.

Ранее врач-нарколог Сергей Литков предупредил, что никотин, содержащийся в табаке, подменяет природный механизм расслабления, поэтому вызывает зависимость. По его словам, вещество быстро встраивается в систему регуляции эмоций человека.