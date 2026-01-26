В Курской области раскрыли подробности о попавшем в ДТП Хинштейне Замглавы региона Чепик: попавший в ДТП Хинштейн продолжает лечение в больнице

Губернатор Курской области Александр Хинштейн продолжает лечение в больнице после ДТП, рассказал первый замгубернатора, председатель правительства региона Александр Чепик. По его словам, которые передает ТАСС, рабочий график Хинштейна не изменился.

Александр Евсеевич у нас находится пока в больнице... Я сегодня провожу [заседание] правительства в связи с тем, что он находится в больнице. У него рабочий график не изменился, поэтому все обращения, все вопросы, все проблемы, которые есть, постоянно вносим, – сказал Чепик.

Известно, что ДТП произошло 22 января. Губернатор намеревался работать в Конышевском районе, однако из-за сложных погодных условий машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

Ранее Хинштейн поддержал решение суда в Курске, который приговорил экс-депутата областной думы Васильева к 5,5 года лишения свободы по уголовному делу о хищениях средств. Он отметил, что каждый делает свой выбор и никто не сможет избежать правосудия.

До этого губернатор Курской области поручил разобраться с незаконным захватом береговых территорий Старооскольского водохранилища. На заседании регионального правительства он заявил, что среди нарушителей — депутаты Курской и Белгородской областей.