20 февраля 2026 в 13:01

В МИД России призвали холить и лелеять иностранцев за их деньги

МИД России поблагодарил иностранные компании за инвестиции в страну

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россия должна холить и лелеять иностранные компании, которые инвестируют в экономику РФ, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. Как передает корреспондент NEWS.ru, дипломат выступил на форуме «Неделя Российского бизнеса 2026» и заявил, что такие фирмы создают дополнительные рабочие места.

Четыре года идет СВО, а компании из европейских стран и США остаются на российском рынке, инвестируют, создают рабочие места, платят налоги, создают новые производства. За это огромное спасибо. <...> Мы к любым инвесторам <...> относимся как к хрупкой золотой игрушке. <...> Мы должны инвесторов холить и лелеять, потому что привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику — один из наших ключевых приоритетов, — сказал Биричевский.

Ранее генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов в беседе с NEWS.ru заявил, что для бизнеса переломный момент наступит, когда ключевая ставка опустится до 10–12%. Эксперт пояснил, что сейчас высокая стоимость кредитов сдерживает инвестиционную активность частного сектора. Основным двигателем экономического роста пока выступают государственные расходы.

До этого сообщалось, что китайская глобальная инициатива «Один пояс, один путь» достигла рекордных показателей. Ее объем составил $231,5 млрд. За 2025 год этот показатель вырос на 75%. Такой скачок обеспечили главным образом крупные газовые проекты и инициативы в сфере зеленой энергетики.

