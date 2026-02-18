В ЦСР назвали условие для возврата частных инвестиций в экономику

«Точка перегиба» для бизнеса наступит при снижении ключевой ставки до 10–12%, заявил в интервью NEWS.ru генеральный директор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. По его словам, в настоящее время дорогой кредит тормозит инвестиционную активность частного сектора, и пока основным драйвером роста экономики остаются госрасходы.

В последнее время основной вклад в рост экономики, действительно, вносит государственный сектор за счет госрасходов. Усиление включения частного инвестиционного спроса напрямую зависит от уровня жесткости монетарных условий. <…> Дорогой кредит тормозит инвестиции. Точку перегиба мы видим при ключевой ставке в 10-12% — начиная с этого уровня и ниже стоимость заемного финансирования позволяет оставаться в границах рентабельности инвестиционных проектов, — сказал Смелов.

Эксперт подчеркнул, что государство вынуждено компенсировать высокую стоимость заемных средств, поддерживая структурную трансформацию через институты развития: Фонд развития промышленности (ФРП), ВЭБ.РФ и Корпорацию МСП.

Ранее Банк России сообщил о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 15,5% годовых. В регуляторе пояснили, что экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту.

Смелов добавил, что в ближайшие годы крайне важно ускорить процессы структурных изменений, на что нацелен утвержденный правительством План структурных изменений в российской экономике до 2030 года.