Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 15:20

В ЦСР назвали условие для возврата частных инвестиций в экономику

Глава ЦСР Смелов: «точка перегиба» для экономики наступит при ставке ЦБ 10-12%

Павел Смелов Павел Смелов Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

«Точка перегиба» для бизнеса наступит при снижении ключевой ставки до 10–12%, заявил в интервью NEWS.ru генеральный директор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. По его словам, в настоящее время дорогой кредит тормозит инвестиционную активность частного сектора, и пока основным драйвером роста экономики остаются госрасходы.

В последнее время основной вклад в рост экономики, действительно, вносит государственный сектор за счет госрасходов. Усиление включения частного инвестиционного спроса напрямую зависит от уровня жесткости монетарных условий. <…> Дорогой кредит тормозит инвестиции. Точку перегиба мы видим при ключевой ставке в 10-12% — начиная с этого уровня и ниже стоимость заемного финансирования позволяет оставаться в границах рентабельности инвестиционных проектов, — сказал Смелов.

Эксперт подчеркнул, что государство вынуждено компенсировать высокую стоимость заемных средств, поддерживая структурную трансформацию через институты развития: Фонд развития промышленности (ФРП), ВЭБ.РФ и Корпорацию МСП.

Ранее Банк России сообщил о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 15,5% годовых. В регуляторе пояснили, что экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту.

Смелов добавил, что в ближайшие годы крайне важно ускорить процессы структурных изменений, на что нацелен утвержденный правительством План структурных изменений в российской экономике до 2030 года.

экономика
инвестиции
ключевая ставка
кредиты
бизнес
цср
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сохранить и приумножить»: от лица Долиной могут зарегистрировать бренд
Психолог посоветовала, как выбрать подарки на 23 Февраля и 8 Марта
В ОБСЕ раскрыли позиции Евросоюза по урегулированию на Украине
В ДОСААФ заявили о рекордных достижениях в 2025 году
Экс-нардеп оценил ход переговоров по урегулированию конфликта с Украиной
Раскрыто, почему Залужный обвиняет Зеленского в провале контрнаступления
Олимпиада-2026: Петросян засудили или нет? Реакция Тарасовой и Родниной
В столице Армении устроили кровавую баню
Мединский ответил, с кем провел закрытую двухчасовую встречу в Женеве
Российская делегация обвинила Европу в накачке Украины оружием
Финансист оценил, на сколько подорожает рыба в Тюменской области
Залужный рассказал, как СБУ перепутала его штаб со стриптиз-клубом
В ЦСР подвели неожиданные итоги импортозамещения
Генерал предположил, как в России могут наказать перебежчика Симонова
Диетолог предупредила, кому стоит отказаться от фруктов с кожурой
Суд зарегистрировал материалы по делу актера Смольянинова
«Как дублера»: экс-нардеп о перспективах Залужного стать главой Украины
В Краснодаре нашли детей в нечеловеческих условиях проживания
Московские ветеринары спасли крысу с огромной опухолью
Глава ВТБ призвал как можно скорее «обелить» расчеты в криптовалютах
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.