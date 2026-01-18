Инвестиции Китая в инициативу «Один пояс, один путь» достигли рекорда FT: объем китайской инициативы «Один пояс, один путь» достиг $213,5 млрд

Объем китайской глобальная инициативы «Один пояс, один путь» достигнул рекордного показателя в $231,5 млрд, передает Financial Times. Отмечается, что за 2025 год он вырос на 75%.

Рост был обеспечен преимущественно крупными газовыми проектами и проектами в сфере зеленой энергетики, уточнили в источнике. Также было зафиксировано подписание 350 соглашений в прошедшем году.

Ранее стало известно, что стабильность китайской экономики оказалась под вопросом из-за гигантского госдолга, который к 2025 году достиг 96% ВВП, заявил инвестиционный банкир Евгений Коган. Основными ударами по бюджету стали последствия пандемии, торговые войны с США и крах рынка недвижимости.

До этого китайская миссия по запуску спутника «Шицзянь-32» на космодроме Сичан провалилась. Отмечается, что спутник с ракетой-носителем «Чанчжэн-3Б» запустили в небо 16 января, однако в ходе полета произошла аномалия.

Кроме того, доклад Пентагона о Вооруженных силах КНР искажает оборонную стратегию Пекина и способствует ухудшению отношений Китая с другими странами, заявил представитель МИД республики Линь Цзянь. Страна выразила протест Вашингтону и призвала прекратить распространение ложных нарративов.