Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 22:17

Инвестиции Китая в инициативу «Один пояс, один путь» достигли рекорда

FT: объем китайской инициативы «Один пояс, один путь» достиг $213,5 млрд

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Объем китайской глобальная инициативы «Один пояс, один путь» достигнул рекордного показателя в $231,5 млрд, передает Financial Times. Отмечается, что за 2025 год он вырос на 75%.

Рост был обеспечен преимущественно крупными газовыми проектами и проектами в сфере зеленой энергетики, уточнили в источнике. Также было зафиксировано подписание 350 соглашений в прошедшем году.

Ранее стало известно, что стабильность китайской экономики оказалась под вопросом из-за гигантского госдолга, который к 2025 году достиг 96% ВВП, заявил инвестиционный банкир Евгений Коган. Основными ударами по бюджету стали последствия пандемии, торговые войны с США и крах рынка недвижимости.

До этого китайская миссия по запуску спутника «Шицзянь-32» на космодроме Сичан провалилась. Отмечается, что спутник с ракетой-носителем «Чанчжэн-3Б» запустили в небо 16 января, однако в ходе полета произошла аномалия.

Кроме того, доклад Пентагона о Вооруженных силах КНР искажает оборонную стратегию Пекина и способствует ухудшению отношений Китая с другими странами, заявил представитель МИД республики Линь Цзянь. Страна выразила протест Вашингтону и призвала прекратить распространение ложных нарративов.

инвестиции
проекты
Китай
рекорды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как Эпштейн заманивал девушек в свои сети
Инвестиции Китая в инициативу «Один пояс, один путь» достигли рекорда
Врач рассказала об опасностях выхода на работу с простудой
Москвичей предупредили о сильнейших морозах
Пушилин рассказал, как освобождение Приволья ударило по ВСУ
Девушка неудачно спустилась с заснеженной горки и чуть не стала инвалидом
Трое колумбийских наемников ВСУ лишились конечностей в боях под Харьковом
На Солнце произошла первая в 2026 году супервспышка
В США раскрыли, почему Трамп не атаковал Иран
Взрыв газовоздушной смеси стал причиной госпитализации нескольких человек
«Слон в посудной лавке»: МИД Чехии о президенте после его обещания ВСУ
Срочно уберите это с подоконника: как снег может вогнать вас в долги
Сырский анонсировал наступление ВСУ
Верховный суд отменил оправдательный приговор воровке шампанского
В Москве неизвестные разгромили мемориал застреленной журналистки
Додик рассказал, какой урок Трамп преподал Европе
Подъезд в Челябинске превратился в парную
Крымчанин решил развлечь детей и нарвался на штраф
Постные вареники за 30 минут: рецепт из монастырской кухни с редкой мукой
В Краснодаре ужесточили приговор экс-замглавы Фонда защиты дольщиков
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.