26 января 2026 в 16:18

Подмосковный гуманитарный вуз лишился лицензии

Рособрнадзор лишил лицензии Московский областной социально-гуманитарный институт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рособрнадзор лишил лицензии Московский областной социально-гуманитарный институт, сообщила пресс-служба ведомства. Кроме того, был запрещен прием студентов в Кубанский институт профессионального образования. Также Рособрнадзор предупредил 11 университетов о недопустимости нарушения обязательных требований и призвал их принять необходимые меры.

Рособрнадзор прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности: НОУ ВПО «Московский областной социально-гуманитарный институт, — говорится в сообщении.

Ранее Рособрнадзор приостановил действие образовательной лицензии Московской школы социальных и экономических наук (МВШСЭН, „Шанинка“). Это означает, что вуз не может набирать новых студентов и обучать их.

До этого Рособрнадзор вынес предостережения трем российским вузам за нарушения в образовательной деятельности. Среди учреждений, получивших замечания, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный лингвистический университет и Волгоградский государственный аграрный университет.

Россия
Подмосковье
Рособрнадзор
вузы
лицензии
