Находившийся в розыске россиянин попался на краже 47 банок кофе Росгвардейцы задержали пытавшегося украсть 47 банок кофе мужчину в Подмосковье

Мужчину, находившегося в федеральном розыске, задержали за попытку кражи в подмосковном супермаркете, следует из пресс-релиза областного главка Росгвардии, который есть в распоряжении NEWS.ru. Нарушитель пытался вынести из магазина 47 банок кофе и другие продукты на общую сумму около 16 тыс. рублей.

Сигнал о тревоге поступил из охраняемой торговой точки в Ивантеевке. Персонал магазина вызвал росгвардейцев, увидев в зале посетителя, который уже неоднократно крал в этом супермаркете.

Прибывшие на вызов сотрудники вневедомственной охраны оперативно задержали подозреваемого. В ходе проверки документов было установлено, что задержанным оказался ранее судимый 38-летний житель Хабаровского края. По данным МВД, он находился в федеральном розыске с января текущего года.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в мошенничестве в магазине в подмосковной Электростали. Мужчина попытался купить дорогой пылесос по цене обычной луковицы. По версии правоохранителей, 30-летний местный житель приклеил штрихкод от луковицы стоимостью 4 рубля 59 копеек на коробку с бытовой техникой стоимостью 16 тыс. рублей.