25 января 2026 в 16:48

Водитель пропал вместе с партией iPhone на 4,5 млн рублей

В Подмосковье мужчина украл технику Apple на 4,5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Крупная кража груза с техникой Apple была совершена в Подмосковье аферистом, который устроился в транспортную компанию всего на один день, пишет Telegram-канал Baza. Сумма ущерба составила 4,5 млн рублей.

Злоумышленник откликнулся на вакансию водителя. Для трудоустройства он предоставил поддельные документы на имя некоего Фарида Я. Уже в свой первый рабочий день он получил ответственное задание. Фирма доверила ему доставку крупной партии бытовой техники и гаджетов Apple.

Во время рейса логисты компании обнаружили отклонение автомобиля от маршрута. Транспортное средство остановилось в Химках и не двигалось дальше. Руководство предположило возможную аварию или поломку и отправило сотрудников на помощь новому водителю. Однако на месте они обнаружили лишь пустой грузовик, а сам груз исчез.

Компания немедленно сообщила о произошедшем в полицию. Спустя сутки сбежавшего водителя задержали в городе Конаково Тверской области. Он был пойман при попытке продать похищенную технику. После задержания выяснилось его настоящее имя — Арутюн. Для оформления на работу он использовал документы своего знакомого.

До этого в Подмосковье была раскрыта кража коллекции картин известного академика Виктора Карцева на общую сумму 32 млн рублей. Преступник проник на территорию научного института, где хранились полотна. Для этого он перелез через забор и поднялся на чердак здания по пожарной лестнице. Действуя в несколько этапов, злоумышленник вынес 104 картины. Полиция быстро установила личность подозреваемого, он был задержан.

кражи
Apple
логистика
Подмосковье
