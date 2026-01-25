Водитель пропал вместе с партией iPhone на 4,5 млн рублей

Крупная кража груза с техникой Apple была совершена в Подмосковье аферистом, который устроился в транспортную компанию всего на один день, пишет Telegram-канал Baza. Сумма ущерба составила 4,5 млн рублей.

Злоумышленник откликнулся на вакансию водителя. Для трудоустройства он предоставил поддельные документы на имя некоего Фарида Я. Уже в свой первый рабочий день он получил ответственное задание. Фирма доверила ему доставку крупной партии бытовой техники и гаджетов Apple.

Во время рейса логисты компании обнаружили отклонение автомобиля от маршрута. Транспортное средство остановилось в Химках и не двигалось дальше. Руководство предположило возможную аварию или поломку и отправило сотрудников на помощь новому водителю. Однако на месте они обнаружили лишь пустой грузовик, а сам груз исчез.

Компания немедленно сообщила о произошедшем в полицию. Спустя сутки сбежавшего водителя задержали в городе Конаково Тверской области. Он был пойман при попытке продать похищенную технику. После задержания выяснилось его настоящее имя — Арутюн. Для оформления на работу он использовал документы своего знакомого.

