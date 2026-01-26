Дети блокады: школа на передовой, работа у станка и дежурство на крышах

В истории Великой Отечественной войны блокада Ленинграда — одна из самых трагических и героических страниц. Город выстоял не только благодаря мужеству солдат на передовой, но и благодаря невероятной ежедневной стойкости всех его жителей. Дети блокадного Ленинграда, которых в осажденном городе оставалось около 400 тысяч, наравне со взрослыми переносили голод, холод и обстрелы. Их повседневный труд и самопожертвование стали неотъемлемой частью общей обороны, настоящим гражданским подвигом.

Уроки среди разрывов: как работали школы и детские сады

Несмотря на катастрофическую ситуацию, голод и непрекращающиеся бомбежки, жизнь в городе не остановилась. Уже в октябре 1941 года, через несколько недель после смыкания кольца блокады, ленинградские школьники вновь сели за парты. Это было стратегическим решением властей, понимавших, что организованные занятия и распорядок дня — не только процесс обучения, но и мощная психологическая опора, спасающая детей от уныния и отчаяния. Уроки часто прерывались воздушными тревогами, а занятия проходили в самых разных условиях — в школьных зданиях, красных уголках, бомбоубежищах и даже квартирах. Зимой 1941–1942 годов из-за лютого холода чернила замерзали, а изможденные дети и учителя, одетые во все, что было, могли выдерживать занятия длиной всего 20–25 минут.

Работа школ и детсадов в блокаду была подвигом учителей и воспитателей. Педагоги не только преподавали грамоту и арифметику, но и учили детей тому, как выжить: как колоть дрова, носить воду из прорубей на Неве, вести себя во время обстрела. Многие учителя, сами едва держась на ногах от голода, делились с учениками своими скудными пайками. Параллельно работали и детские сады. Многие из них стали круглосуточными, превращаясь в спасительные островки для малышей, чьи родители трудились на предприятиях или воевали в народном ополчении. Здесь детей хоть как-то кормили и согревали. Воспитатели жили на казарменном положении, а во время обстрелов укрывали детей матрасами в коридорах, стараясь в этих суровых условиях сохранить для них кусочек детства, читали сказки, пели песни и даже устраивали новогодние елки.

Урок на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы, Ленинград, 1943 год Фото: Борис Кудояров/РИА Новости

Дети у станков: как подростки стояли на ящиках, чтобы дотянуться до оборудования

С весны 1942 года, когда истощенный город, получив первую продовольственную прибавку по Дороге жизни, начал медленно наращивать промышленное производство, на опустевшие заводы пришли тысячи подростков 12–15 лет. Они заменяли ушедших на фронт отцов и старших братьев, вставая к станкам на предприятиях, выпускавших оружие и боеприпасы. Из-за маленького роста многим было сложно дотянуться до рычагов управления, и для них изготавливали специальные деревянные подставки-ящики. Эти юные рабочие, часто выполняя операции за двоих-троих, выпускали автоматы, пулеметы, артиллерийские и реактивные снаряды, необходимые для обороны города. Дети на заводах в войну работали наравне со взрослыми, выполняя тяжелейшие нормы. Над их рабочими местами часто висели написанные от руки плакаты: «Не уйду, пока не выполню норму!»

Их труд был не просто помощью — это был осознанный вклад в общее дело Победы, за который более пяти тысяч ленинградских подростков были позже награждены медалями «За оборону Ленинграда». Воспоминания блокадников о детстве, проведенном у станка, полны и гордости за свою работу, и горечи от потерянного беззаботного времени, и осознания той страшной цены, которую заплатило их поколение. Многие подростки работали по 12–14 часов, получая рабочую карточку, которая давала чуть больше хлеба, чем иждивенческая. Их руками были изготовлены сотни тысяч снарядов и мин, которыми били врага на подступах к городу. Этот массовый трудовой героизм детей стал одним из символов несгибаемости Ленинграда.

Летние огороды 1942 года: как дети помогали сажать овощи

После страшной, катастрофической зимы 1941–1942 годов перед выжившим городом встала задача любым способом обеспечить себя продовольствием и предотвратить повторение голода. Весной 1942 года руководство Ленинграда объявило выращивание овощей «большим государственным делом». Под огороды в блокадном городе были отданы все пустыри, скверы, парки, площади, газоны и даже такие знаменитые места, как Летний сад, Марсово поле и Исаакиевская площадь. Ученые выпустили специальные брошюры-инструкции по выращиванию овощей в условиях города.

Сбор урожая капусты на огороде у Исаакиевского собора, 1942 год Фото: Борис Кудояров/РИА Новости

В этой масштабной посевной кампании активнейшее участие приняли дети. Школьники вместе со взрослыми вручную, лопатами и кирками, вскапывали окостеневшую после зимы землю, сажали все, что могло прорасти, — картофель из очисток с глазками, морковь, свеклу, капусту, брюкву. Они пололи, поливали и охраняли драгоценные всходы, часто под звуки разрывов снарядов. Как вспоминает блокадница Ирина Михайлова, которой тогда было пять лет, картошку сажали из очисток, а на огород на Крестовском острове ездили на велосипеде. Этот урожай, выращенный руками в том числе и детей, стал реальным подспорьем в борьбе с голодом и цингой. Для малышей это было не просто задание, а важное, понятное дело, результат которого можно было увидеть и буквально попробовать, что придавало сил и веры в завтрашний день.

Юные пожарные: как дети дежурили на крышах и тушили «зажигалки»

Одной из самых опасных задач, которую добровольно выполняли дети блокадного Ленинграда, была борьба с зажигательными авиабомбами. Немецкая авиация сбрасывала их тысячами, пытаясь уничтожить город в пожарах. Школьники, в основном подростки, входили в группы местной противовоздушной обороны (МПВО) и дежурили на чердаках и крышах домов, на предприятиях и в учреждениях. Их задача была критически важной: вовремя обнаружить упавшую бомбу, которая нередко проламывала кровлю, и обезвредить ее до того, как возникнет пожар.

Их учили хватать раскаленную «зажигалку» специальными щипцами или лопатами и сбрасывать ее на землю либо засыпать песком или землей из заранее приготовленных ящиков. Это требовало невероятной выдержки и смелости, ведь бомба, наполненная термитом, горела с температурой около 2000 градусов и могла взорваться в любой момент. На известной фотографии сентября 1941 года ученик шестого класса 186-й школы Валя Рокотов показывает сверстникам остатки потушенных им бомб. Историки и архивные документы свидетельствуют, что подвиг детей в Великой Отечественной войне, в частности их работа в качестве юных пожарных и бойцов МПВО, был осознанным вкладом в оборону родного города, который они, несмотря на возраст, считали своим прямым долгом. Их бдительность и отвага спасли от огня сотни ленинградских зданий.

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома № 4 по улице Халтурина (Миллионная), 1942 год Фото: Борис Кудояров/РИА Новости

Важно отметить, что даже в этих условиях для детей старались организовать и моменты отдыха. Работали некоторые кружки, библиотеки, а в 1942 году в городе была проведена знаменитая новогодняя елка в Доме пионеров. Сегодня воспоминания блокадников о детстве бережно собираются музеями и архивами, например, такими как Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Их свидетельства — бесценный исторический источник, передающий не только факты, но и эмоциональную правду того времени. Подвиг детей в Великой Отечественной войне, их стойкость и самопожертвование навсегда останутся примером высочайшего мужества. История детей блокадного Ленинграда — урок человеческого достоинства, любви к родному городу и ответственности.

