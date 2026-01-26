Звезда «Дикого ангела» возвращается в статус холостяка Актер Факундо Арана расстался с женой после 18 лет совместной жизни

Аргентинский актер Факундо Арана, известный по сериалу «Дикий ангел», разводится с женой Марией Сусини после 18 лет совместной жизни, сообщил ведущий Энхель де Брито в эфире своего шоу LAM. По его словам, которые приводит издание Еlcordillerano, артист поделился с ним этой новостью в ходе личной встречи.

Кризис длится уже давно; они действительно расстались. Это не началось месяц назад или в октябре; они боролись с этим уже некоторое время, и у них было несколько кризисов, — рассказал он.

Факундо Арана и телеведущая Мария Сусини познакомились в 2007 году. Их первый ребенок, дочь Индия, родилась в 2008-м, а спустя год на свет появились двойняшки Яко и Моро. Официально брак пара зарегистрировала позже, в 2012 году.

Несмотря на расставание, Арана продолжает делиться в социальных сетях семейными фотографиями с Сусини и детьми. Он неоднократно подчеркивал, что семья для него — наивысшая ценность.

Ранее блогер Оксана Самойлова во время записи реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной» пожаловалась на отсутствие эмпатии у главы семейства. По ее словам, от сложного характера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) страдают и дети, особенно старшая дочка Ариела, у которой лопнуло терпение.