26 января 2026 в 16:16

Звезда «Дикого ангела» возвращается в статус холостяка

Актер Факундо Арана расстался с женой после 18 лет совместной жизни

Фото: GDA/ZUMAPRESS/Global Look Press
Аргентинский актер Факундо Арана, известный по сериалу «Дикий ангел», разводится с женой Марией Сусини после 18 лет совместной жизни, сообщил ведущий Энхель де Брито в эфире своего шоу LAM. По его словам, которые приводит издание Еlcordillerano, артист поделился с ним этой новостью в ходе личной встречи.

Кризис длится уже давно; они действительно расстались. Это не началось месяц назад или в октябре; они боролись с этим уже некоторое время, и у них было несколько кризисов, — рассказал он.

Факундо Арана и телеведущая Мария Сусини познакомились в 2007 году. Их первый ребенок, дочь Индия, родилась в 2008-м, а спустя год на свет появились двойняшки Яко и Моро. Официально брак пара зарегистрировала позже, в 2012 году.

Несмотря на расставание, Арана продолжает делиться в социальных сетях семейными фотографиями с Сусини и детьми. Он неоднократно подчеркивал, что семья для него — наивысшая ценность.

актеры
Аргентина
знаменитости
браки
разводы
