26 января 2026 в 16:10

Терапевт рассказала, как развивается вирус Нипах

Терапевт Чернышова: инкубационный период при вирусе Нипах длится до 45 дней

Инкубационный период при вирусе Нипах может длиться до 45 дней, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Надежда Чернышова. Она отметила, что заразившийся в Индии человек может полноценно заболеть уже в России.

Вирус классифицируется как особо опасная инфекция из-за высокого процента тяжелых осложнений и летальных исходов, хотя у части инфицированное заболевание может протекать бессимптомно или в легкой форме, — рассказала Чернышова.

Терапевт объяснила, что начальные симптомы схожи с гриппом или ОРВИ: у пациентов могут наблюдаться высокая температура, головная боль и слабость. Она предупредила, что вирус может передаваться от человека к человеку.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что россиянам нужно лучше мыть руки и овощи, чтобы защититься от вируса Нипах. Он отметил, что эти простые меры особенно важны во время путешествий.

