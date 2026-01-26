Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 17:34

СК проверяет информацию о подмене детей в приморском роддоме

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Следственные органы проводят проверку информации о возможной подмене младенцев в одном из роддомов Приморского края, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. Речь идет о событиях, которые, предположительно, произошли в 1989 году в городе Лесозаводске.

Согласно сообщениям в СМИ, многие годы дети воспитывались в чужих семьях и информация об этом стала известна их биологическим родителям лишь спустя длительное время. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю организована доследственная проверка, — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что в одном из роддомов Лесозаводска подменили двух младенцев мужского пола. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц. Следователи проверят наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 153 Уголовного кодекса РФ («Подмена ребенка»).

Ранее сообщалось, что две семьи, пострадавшие в результате подмены в роддоме из-за ошибок советских медиков, пытаются добиться компенсации в размере 30 млн рублей. Жертвами подмены детей стали Наталья и Галина из Лесозаводска в Приморском крае. Они лежали в одной палате в 1989 году и родили в один день. По словам женщин, в палату им принесли детей с одинаковыми бирками, на которых значилась одна и та же фамилия. Несмотря на это, медики заверили, что все перепроверили и выдали сыновей правильно.

