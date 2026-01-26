Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 17:26

Крымчанка разбила три окна соседки в порыве ревности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Красногвардейском районе Крыма 39-летняя местная жительница разбила три стеклопакета 39-летней соседки, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на МВД России. Возбуждено уголовное дело. Предполагается, что фигурантка дела умышленно испортила чужое имущество на почве ревности к их общему с потерпевшей знакомому.

Во время задержания подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. При этом она отказалась от медицинского освидетельствования. За это женщину привлекли к административной ответственности за неповиновение полиции.

По данным правоохранителей, женщина разбила окна с помощью металлического гаечного ключа. Общий ущерб оценили в 17 тыс. рублей. По статье об «Умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества» подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина разбил машину коммунальной службы, после чего его задержали. Причиной такого поведения стало его недовольство отключением электричества в квартире.

Крым
регионы
преступления
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина отрезал язык возлюбленной, а после сам сдался полиции
Полиция арестовала пастора, который 10 лет насиловал прихожанок
Дачникам рассказали, что не стоит делать с деревьями зимой
Дикий холод сковал Москву. Когда потеплеет, чего ждать в феврале и марте
Выпускники МХАТ не захотели видеть во главе школы-студии мужа Собчак
Политолог раскрыл, кто пытается разжечь гражданский конфликт в США
Машина скорой помощи в российском регионе стала целью ВСУ
Объявлены сроки нового этапа переговоров России, США и Украины
В Донбассе ограбили церковь
Рютте признал зависимость Евросоюза от США в ключевом вопросе
«Будем надеяться на здравомыслие»: депутат о запрете ЕС на импорт газа РФ
Члены Евросоюза отправились в суд из-за запрета российского газа
Генсек НАТО объявил об окончании эпохи американской опеки над Европой
Онищенко оценил шансы создания вакцины против опасного вируса из Индии
Сына утопила, а дочь хотела забить камнем: в чем обвиняют Александру Шалину
Названа главная опасность переданных ВСУ французских дронов Rodeur
«Жизнь моя сложилась бестолково»: Волочкова со сцены рассказала о мужчинах
В Госдуме ответили на вопрос о новых налогах для самозанятых
Ребенок пострадал из-за взрыва «газовой бомбы на колесах»
Россиянин поел корм для попугаев и лишился прав
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час
Общество

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.