Крымчанка разбила три окна соседки в порыве ревности

В Красногвардейском районе Крыма 39-летняя местная жительница разбила три стеклопакета 39-летней соседки, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на МВД России. Возбуждено уголовное дело. Предполагается, что фигурантка дела умышленно испортила чужое имущество на почве ревности к их общему с потерпевшей знакомому.

Во время задержания подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. При этом она отказалась от медицинского освидетельствования. За это женщину привлекли к административной ответственности за неповиновение полиции.

По данным правоохранителей, женщина разбила окна с помощью металлического гаечного ключа. Общий ущерб оценили в 17 тыс. рублей. По статье об «Умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества» подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.

