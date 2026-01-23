Прокуратура описала типичного столичного преступника

Большинство преступлений в Москве совершают мужчины, тогда как доля женщин в общей структуре криминальной активности остается значительно ниже — всего 18%, заявили в столичной прокуратуре. В ведомстве составили статистику преступлений за 2025 год и отметили, что основную группу риска составляют люди зрелого возраста, чей возраст варьируется от 30 до 50 лет.

При этом более половины выявленных лиц не являются жителями Москвы, что подтверждает сохранение значительной доли «приезжей» преступности в мегаполисе. Социально-экономический статус преступников характеризуется отсутствием стабильности. Основная масса правонарушителей не имеет постоянного источника дохода, таких злоумышленников было 18 тыс. — 57% от общей статистики.

Уровень образования чаще всего ограничивается средним профессиональным или общим. Лица с высшим образованием попадают в криминальные сводки значительно реже, составляя лишь четверть от общего числа привлеченных к ответственности. Важной тенденцией года стало сокращение преступлений, совершенных в состоянии опьянения, их число снизилось на 20%.

Ранее специалисты КамГУ им. Витуса Беринга установили, что пик насильственной преступности среди женщин приходится на возраст 30–49 лет из-за высокой социальной нагрузки. При этом в категории 22–29 лет преобладают спонтанные правонарушения.