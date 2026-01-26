Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
«Творожные облака»: домашний пирог, который вкуснее магазинных ватрушек в разы!

Мечтаете о нежной выпечке, которая останется мягкой даже на следующий день? Попробуйте пирог «Творожные облака» — он покорит вас воздушной текстурой и нежным вкусом. Готовится несложно, а результат превзойдёт ожидания: такая выпечка идеальна для завтрака или перекуса. И никаких походов в пекарню — всё получится дома, быстро и без лишних трат.

Для теста понадобится 130 г сливочного масла, 100 г сахара, 3 яйца, 15 г ванильного сахара, 230 мл молока, 300 г пшеничной муки, 10 г разрыхлителя и ½ ч. л. соли. Для начинки возьмите 400 г творога (5–9 %), 90–100 г сахара, 1 яйцо, 1,5 ст. л. крахмала и ваниль по желанию. Для прослойки подготовьте 5–6 ст. л. абрикосового и столько же клубничного джема. Для крошки смешайте 60 г муки, 25 г сахара и 40 г сливочного масла, перетрите в крошку и уберите в холодильник. Взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко, растопленное масло, разрыхлитель, ванильный сахар и муку, перемешайте. Вылейте тесто на противень с пергаментом, нанесите джем, выложите творожную начинку и посыпьте крошкой. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до золотистой корочки. Остудите — и можно наслаждаться!

Ранее сообщалось, что этот грузинский суп поражает своей простотой и глубиной вкуса одновременно. Он идеально подходит для легкого, но сытного обеда, согревает и наполняет дом ароматом свежей зелени и специй. Вы потратите минимум активного времени, чтобы получить по-настоящему яркое и полезное блюдо.

