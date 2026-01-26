Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 19:00

Закладываю рыбу, картошку и лук в фольгу — через 30 минут ужин «Золотая рыбка» готов

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Закладываю рыбу, картошку и лук в фольгу — через 30 минут ужин «Золотая рыбка» готов. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина без лишней посуды и хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, сочное филе рыбы, приготовленное на пару в собственном соку, мягкий, ароматный картофель и карамелизованный лук, пропитанные соком лимона и сливочным маслом.

Для приготовления вам понадобится: 4 филе белой рыбы (треска, пикша, дорадо), 4 средние картофелины, 1 крупная луковица, 1 лимон, 50 г сливочного масла, свежий укроп, соль, чёрный перец. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками, лук — полукольцами. На лист фольги выложите порцию картофеля, посолите, сверху разместите филе рыбы, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите. На рыбу выложите лук и кусочек сливочного масла, посыпьте укропом. Плотно заверните края фольги, создав герметичный пакет. Запекайте порционные свёртки на противне в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут. Подавайте сразу в фольге, аккуратно развернув её.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Вы не узнаете куриную грудку с этим рецептом: крученики с грибами — по-домашнему вкусное горячее
Общество
Вы не узнаете куриную грудку с этим рецептом: крученики с грибами — по-домашнему вкусное горячее
Всего 1 яйцо, кусочек ветчины и авокадо: полезный паштет за 5 минут — быстрый завтрак без лишних калорий
Общество
Всего 1 яйцо, кусочек ветчины и авокадо: полезный паштет за 5 минут — быстрый завтрак без лишних калорий
Картошка, грибы и луковые кольца — томлю под сливочным соусом. Деревенская запеканка с дымком за час
Общество
Картошка, грибы и луковые кольца — томлю под сливочным соусом. Деревенская запеканка с дымком за час
Вы не узнаете куриную грудку с этим рецептом: крученики с грибами — по-домашнему вкусное горячее
Общество
Вы не узнаете куриную грудку с этим рецептом: крученики с грибами — по-домашнему вкусное горячее
Картошка, грибы и луковые кольца — томлю под сливочным соусом. Деревенская запеканка с дымком за час
Общество
Картошка, грибы и луковые кольца — томлю под сливочным соусом. Деревенская запеканка с дымком за час
ужины
рыба
картофель
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан поручил вызвать посла одной страны из-за угроз
В Евросоюзе ввели новые ограничения для российских дипломатов
ВСУ познали ад, ЧП под Мурманском, русские в Голливуде: что будет дальше
Слухи о приступах, роман с женатым, уход Алентовой: как живет Мария Аронова
«Проблемы есть»: Рютте оправдал политику Трампа в отношении Гренландии
Путин рассказал о просьбах отказаться от ударов по Украине
«Дальше быть банкоматом»: в Польше оцепенели из-за щедрости ЕС для Киева
В мобилизации на Украине нашли сходства со зверствами нацистов
Мэру Нью-Йорка посоветовали перенять один полезный опыт у коллег из Москвы
Экс-президент Франции нашел способ избавиться от слежки
Простой салат цезарь с курицей: пошаговый рецепт
Уникальный маринад для свиных ребрышек — просто и вкусно
В Канаде умер ветеран Великой Отечественной войны
«Змеиный фрукт» — как выбрать и как готовить фрукт салак
Быстро и просто — рецепт самого нежного теста для вареников без воды
Салат из курицы с фасолью и сухариками: вкусно, быстро и доступно
Кумкват — «золотой цитрус» со съедобной кожурой: чем он хорош?
Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Личи, или китайская слива: как выбрать, чем полезен и что из него готовят
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.