Закладываю рыбу, картошку и лук в фольгу — через 30 минут ужин «Золотая рыбка» готов. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина без лишней посуды и хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, сочное филе рыбы, приготовленное на пару в собственном соку, мягкий, ароматный картофель и карамелизованный лук, пропитанные соком лимона и сливочным маслом.

Для приготовления вам понадобится: 4 филе белой рыбы (треска, пикша, дорадо), 4 средние картофелины, 1 крупная луковица, 1 лимон, 50 г сливочного масла, свежий укроп, соль, чёрный перец. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками, лук — полукольцами. На лист фольги выложите порцию картофеля, посолите, сверху разместите филе рыбы, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите. На рыбу выложите лук и кусочек сливочного масла, посыпьте укропом. Плотно заверните края фольги, создав герметичный пакет. Запекайте порционные свёртки на противне в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут. Подавайте сразу в фольге, аккуратно развернув её.

