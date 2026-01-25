Забудьте о скучных ужинах. Готовлю горбушу в азиатском стиле: в медово-соевом маринаде с кунжутом — вкуснота за 20 минут

Забудьте о скучных ужинах. Готовлю горбушу в азиатском стиле: в медово-соевом маринаде с кунжутом — взрыв вкуса за 20 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина, которое удивит всех. Получается обалденная вкуснятина: нежное, сочное филе в блестящем, липковато-сладком и солоноватом маринаде с чесночной ноткой, поджаристое снаружи и покрытое хрустящим поджаренным кунжутом.

Для приготовления вам понадобится: 2 стейка горбуши, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. меда, 1 зубчик чеснока, 1 ч. л. тертого имбиря, 1 ч. л. кунжутного масла, 1 ст. л. растительного масла, кунжут и зеленый лук для подачи. Смешайте в миске соевый соус, мед, давленый чеснок, имбирь и кунжутное масло. Замаринуйте в этом соусе рыбу на 5–10 минут. Разогрейте на сковороде растительное масло. Обжарьте стейки по 4–5 минут с каждой стороны на среднем огне, в конце приготовления полейте оставшимся маринадом и дайте ему загустеть. Подавайте, посыпав кунжутом и зеленым луком, с отварным рисом или свежими овощами.

