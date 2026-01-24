Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Надоели рыбные котлеты? Делаю нежные тефтели из горбуши в томатно-сметанном соусе — сытный ужин в одном сотейнике

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Надоели рыбные котлеты? Делаю нежные тефтели из горбуши в томатно-сметанном соусе — сытный ужин в одном сотейнике. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого и полезного ужина без лишних хлопот. Получается обалденная вкуснятина: сочные, тающие во рту рыбные шарики в густом, ароматном и слегка пряном соусе с нотками сладости и сливочности.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе горбуши, 1 луковица, 100 г белого хлеба или батона, 100 мл молока, 2 ст. л. томатной пасты, 150 мл сметаны, соль, перец, сушеные травы (укроп, петрушка), растительное масло. Хлеб замочите в молоке. Филе и лук измельчите в блендере или мясорубке. Добавьте отжатый хлеб, соль, перец, перемешайте. Сформируйте небольшие тефтели. Обжарьте их на разогретом масле со всех сторон до легкой корочки 5–7 минут. В том же сотейнике смешайте томатную пасту, сметану, 150 мл воды, травы, соль и перец. Доведите соус до кипения, аккуратно выложите тефтели. Тушите под крышкой на медленном огне 15–20 минут. Подавайте с рисом или картофельным пюре, поливая соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

