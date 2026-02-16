Балую семью не только в Великий пост, но и круглый год: тефтели без грамма мяса в томатном соусе

Тефтели без грамма мяса в томатном соусе поражают своим вкусом. Балую семью не только в Великий пост, но и круглый год. Тефтели готовятся из гречки и риса, получаются плотными и хорошо держат форму.

Для приготовления понадобится: 1 стакан отварной гречки, 1/2 стакана отварного риса, 2-3 ст. л. картофельного или кукурузного крахмала, 1 небольшая луковица, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок. Для заливки: 1 луковица, 1 морковь, 2-3 ст. л. томатной пасты, 500 мл воды, перец, сахар (щепотка), лавровый лист.

Рецепт: лук для тефтелей мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности. В миске смешайте готовые крупы, обжаренный лук, крахмал и специи. Тщательно вымесите массу и сформируйте небольшие тефтельки. Для заливки нарежьте лук и натрите морковь. Обжарьте их на сковороде до мягкости. Добавьте томатную пасту, обжаривайте 1-2 минуты. Влейте воду, добавьте специи, сахар и лавровый лист. Доведите до кипения. Добавьте тефтели в заливку. Убавьте огонь и тушите 15-20 минут. Подавайте горячими, обильно полив соусом, с любым гарниром.

