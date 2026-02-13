Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт

Зимняя Олимпиада — 2026
Эти тефтели с квашеной капустой — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое удивляет своей незаслуженной забытостью. Его необычность в том, что сочные мясные шарики томятся в кисловатой капустной подушке, пропитываясь взаимными ароматами и создавая идеальный баланс сытности и лёгкой пикантности. Получается обалденная вкуснятина: нежные, тающие во рту тефтели с рисом и луком, окружённые мягкой, пропитанной мясным соком и томатом квашеной капустой. Кислинка капусты идеально оттеняет насыщенность фарша, а аромат чеснока и специй собирает всю семью за столом ещё до того, как вы достанете жаровню из духовки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г свино-говяжьего фарша, 100 г круглозёрного риса, 1 яйцо, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 700 г квашеной капусты, 300 мл воды, 2 ст. ложки томатной пасты, соль, перец и любимые приправы. Рис отварите до готовности. Смешайте фарш с измельчённым луком, чесноком, рисом, яйцом, солью и перцем, сформируйте тефтели. Одну луковицу обжарьте до прозрачности. В жаровню выложите половину капусты, затем тефтели, обжаренный лук и оставшуюся капусту. Смешайте воду с томатной пастой, специями и солью, залейте содержимое. Накройте крышкой и томите в духовке при 200 градусах 1 час или на плите на медленном огне. Подавайте с картофельным пюре — пальчики оближешь!

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

