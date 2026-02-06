Зимняя Олимпиада — 2026
Бедра в сметанном соусе на сковороде: попробовав раз, вы больше никогда не засунете курицу в духовку

Фото: D-NEWS.ru
Попробовав раз приготовить курицу по этому рецепту, вы больше никогда не засунете ее в духовку! Бедра в сметанном соусе на сковороде получаются бесподобными: мясо — сочным и нежным, а соус — густым и ароматным.

Для приготовления понадобится: 6–8 куриных бедер (около 1 кг), 1 большая луковица, 300 г сметаны 20%, 1 ст. л. крахмала, 3–4 зубчика чеснока, соль, черный перец, паприка. Куриные бедра промойте, обсушите, сделайте на кожице несколько надрезов. Натрите их со всех сторон смесью соли и приправ. Обжарьте бедра кожицей вниз 7–8 минут до золотистой хрустящей корочки, затем переверните и жарьте еще 5–6 минут. Переложите курицу на тарелку. В ту же сковороду добавьте мелко нарезанный лук и обжаривайте его 5–7 минут до мягкости. В отдельной чашке смешайте сметану, крахмал, пропущенный через пресс чеснок, щепотку соли и перца до однородности. Убавьте огонь под сковородой до минимума. Влейте сметанную смесь к луку, постоянно помешивая. Доведите соус до легкого загустения. Верните куриные бедра в сковороду, погрузив их в соус. Накройте крышкой и тушите на самом медленном огне 20 минут, чтобы курица полностью пропиталась.

Ранее стало известно, как приготовить цыпленка целиком с сумасшедшей корочкой.

Проверено редакцией
