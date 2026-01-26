Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 20:32

Остатки пюре не выкидываю, готовлю толстые оладушки: всего-то нужно добавить яйцо и горстку муки

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Остатки пюре не выкидываю, готовлю толстые оладушки. Всего-то нужно добавить яйцо, горстку муки — и можно жарить! Идеально для завтраков и перекусов.

Вам понадобятся: примерно 400–500 г готового картофельного пюре (остывшего), 1 крупное яйцо, 4 столовые ложки муки, соль и перец по вкусу. В глубокой миске тщательно разомните остывшее пюре вилкой, чтобы не было крупных комков. Добавьте яйцо, соль, перец (по желанию можно добавить зелень или сыр). Перемешайте до однородности. Постепенно всыпайте муку, постоянно помешивая. Консистенция теста должна быть густой и хорошо держать форму на ложке. Если пюре было очень жидким, муки может потребоваться немного больше. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте растительное масло. Влажными руками или столовой ложкой выкладывайте порции теста, формируя толстые оладушки. Обжаривайте их с обеих сторон по 3–4 минуты до образования красивой румяной и хрустящей корочки.

Ранее стало известно, как приготовить яичницу по-ленинградски: вкуснейший завтрак с чесночными гренками.

Проверено редакцией
Читайте также
Рецепты батата: в духовке, на сковороде и в микроволновке
Семья и жизнь
Рецепты батата: в духовке, на сковороде и в микроволновке
«Творожные облака»: домашний пирог, который вкуснее магазинных ватрушек в разы!
Общество
«Творожные облака»: домашний пирог, который вкуснее магазинных ватрушек в разы!
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Натрите картофель и добавьте ложку сметаны: оладьи на завтрак всегда получаются идеально — хрустящие снаружи и нежные внутри
Общество
Натрите картофель и добавьте ложку сметаны: оладьи на завтрак всегда получаются идеально — хрустящие снаружи и нежные внутри
Ароматные паровые котлеты из куриного фарша: готовим на сковороде — быстрый и диетический рецепт
Общество
Ароматные паровые котлеты из куриного фарша: готовим на сковороде — быстрый и диетический рецепт
рецепты
оладьи
ужины
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе раскрыли, о чем чаще всего размышляет Трамп
Появились кадры снежного циклона над Москвой из космоса
Зачем утеплять теплицу в мороз: способы, которые продлят жизнь вашему парнику
В Москве отменили премьеру спектакля по пьесе Бродского
Фильм Бекмамбетова обошел в США «Аватар 3»: чем режиссер покорил зрителей
ВВС США начали масштабную переброску военных грузов на Ближний Восток
Названа главная проблема на рынке жилья после 2027 года
Блогера с маленькой дочерью задержали в аэропорту из-за новых правил
«Надо быть со своими»: Бероев раскрыл, зачем нужен фильм об СВО
Каско и ОСАГО: в чем разница, как снизить стоимость страховки
Над Брянской областью сбили украинскую ракету
Алферова и Бероев впервые появились на публике без обручальных колец
В России предложили исключать детей из школ за «неуды»
Назван способ снизить сердечно-сосудистые риски у населения
«К детям нельзя»: Алферова унизила мужа Собчак из-за назначения в МХАТ
Адвокат упал в обморок после услышанного приговора по делу Merlion
В Удмуртии поймали «воспитывавшего» крестницу педофила
Военэксперт разоблачил возможный обман Пентагона с внедрением ИИ
Еще одна страна ЕС ввела новые ограничения для российских дипломатов
IT-эксперт объяснил, почему Google решила сотрудничать с Пентагоном
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.