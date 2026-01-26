Остатки пюре не выкидываю, готовлю толстые оладушки: всего-то нужно добавить яйцо и горстку муки

Остатки пюре не выкидываю, готовлю толстые оладушки. Всего-то нужно добавить яйцо, горстку муки — и можно жарить! Идеально для завтраков и перекусов.

Вам понадобятся: примерно 400–500 г готового картофельного пюре (остывшего), 1 крупное яйцо, 4 столовые ложки муки, соль и перец по вкусу. В глубокой миске тщательно разомните остывшее пюре вилкой, чтобы не было крупных комков. Добавьте яйцо, соль, перец (по желанию можно добавить зелень или сыр). Перемешайте до однородности. Постепенно всыпайте муку, постоянно помешивая. Консистенция теста должна быть густой и хорошо держать форму на ложке. Если пюре было очень жидким, муки может потребоваться немного больше. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте растительное масло. Влажными руками или столовой ложкой выкладывайте порции теста, формируя толстые оладушки. Обжаривайте их с обеих сторон по 3–4 минуты до образования красивой румяной и хрустящей корочки.

