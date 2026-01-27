Новая схема мошенников ударила по жаждущим выигрыша россиянам В МВД заявили о мошеннической схеме с якобы крупным выигрышем

Мошенники активно используют схему, в которой обещают крупный денежный выигрыш, предупредили в МВД России. Для его получения они просят жертву перевести определенную сумму на указанную банковскую карту. В качестве обоснования они приводят ложную причину о необходимости увеличить процент конвертации.

Важно понимать, что банки никогда не требуют от клиентов встречных переводов для разблокировки операций. Все комиссии и курсовые разницы проводятся автоматически внутри системы, а не через переводы на карты мошенников, — сказали в МВД.

В ведомстве также уточнили, что мошенники стремятся выглядеть убедительно. Для этого они направляют своим потенциальным жертвам фальшивые уведомления. Эти документы оформлены как сообщения от банковских приложений. Специалисты киберполиции объяснили, что любая просьба о переводе денег под предлогом получения выигрыша или инвестиционного дохода — однозначный признак мошенничества.

Ранее психолог Андрей Зберовский заявил, что повышенная бдительность и осознанный подход к жизни могут стать ключевыми факторами защиты от мошенников. Он также отметил, что наиболее уязвимой категорией для аферистов часто становятся подростки.