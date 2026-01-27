Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 15:42

Психолог дал советы, как не попасть под влияние мошенников

Психолог Зберовский: бдительность и осознанность помогут уберечься от мошенников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бдительность и осознанное отношение к жизни помогут уберечься от влияния мошенников, заявил «ФедералПресс» психолог Андрей Зберовский. По его мнению, жертвами аферистов зачастую становятся подростки, которые далеки от реальности и много времени проводят в виртуальном мире.

В наше время снимаются многие фильмы и сериалы, где подростки попадают в сложные ситуации и вовлекаются в рискованные приключения, но все всегда обходится благополучно. В распространенных компьютерных играх все так же. Отсюда у многих подростков возникает ложное ощущение, что они все могут и ничего им за это не будет. Однако в реальной жизни все в сотни раз страшнее и опаснее, — предупредил Зберовский.

По его словам, преступники часто используют в своих корыстных целях тягу подростков к риску, адреналину и легким деньгам. Он призвал всех четко разделять реальную жизнь от кино и игр. Важно также не забывать, что любое заманчивое предложение от незнакомцев — это зачастую иллюзия и приманка.

Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский заявил, что для защиты от мошенников нужно сохранять критическое мышление, в том числе никогда и никому не сообщать приходящие коды из СМС-сообщений. Он посоветовал установить антивирус на все гаджеты и использовать двухфакторную аутентификацию.

