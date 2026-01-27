Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 19:40

«Критика и шельмования»: патриарх Кирилл преподал урок уважения к учителям

Патриарх Кирилл призвал оградить учителей от шельмования и безобразной критики

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Учителям нужно вернуть авторитет и оградить их от шельмования, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественских образовательных чтениях в Кремлевском дворце. По его словам, педагоги часто не могут противостоять грубости школьников из-за отсутствия реальных мер влияния, передает РИА Новости.

Педагогическое сообщество должно быть разумными средствами и способами ограждено от безобразной критики, шельмования, которым подвергаются преподаватели, — отметил патриарх.

По мнению главы РПЦ, попытки перенести в российскую школу чужие подходы способствовали росту потребительского отношения к жизни и нарушению уважения к учителю. Он подчеркнул, что подобное поведение формируется из чувства безнаказанности.

Только формируя у молодежи сознательное и ответственное отношение к своему интеллектуальному, духовному и нравственному становлению, можно добиться реальных, а не призрачных успехов, — заключил патриарх.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в 2027 году могут внедрить новую систему оплаты труда учителей — она предполагает переход от фиксированных окладов. Пилотный проект уже запустили в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях.

«Критика и шельмования»: патриарх Кирилл преподал урок уважения к учителям
