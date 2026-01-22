В России могут усовершенствовать оплату труда педагогов Депутат Нилов: в 2027 году могут внедрить новую систему оплаты труда учителей

В 2027 году могут внедрить новую систему оплаты труда учителей — она предполагает переход от фиксированных окладов, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Ярослава Нилова. Соответствующий пилотный проект уже запустили в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях.

В нынешних условиях, когда требования к профессионализму педагога постоянно растут, следует кардинально пересмотреть принципы материального вознаграждения педагога, которому мы доверяем свое будущее и будущее своих детей, — призвал Нилов.

Согласно нововведениям, 70% зарплаты составит гарантированный оклад, а остальные 30% — стимулирующие выплаты и компенсации. В течение 2026 года в субъектах, участвующих в эксперименте, планируют проанализировать зарплаты и сделать выводы. В случае положительной динамики новую методику могут внедрить и в других регионах страны.

Ранее депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили установить оплату труда учителей не ниже 200% от средней региональной зарплаты. Авторами инициативы выступили лидер партии Сергей Миронов и председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.