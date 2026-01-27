Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 15:35

Натираю кабачки, добавляю сыр и чеснок — заливаю яичной смесью. Летняя запеканка в сковороде готова

Натираю кабачки, добавляю сыр и чеснок — заливаю яичной смесью. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для лёгкого летнего ужина или сытного завтрака.

Получается обалденная вкуснятина: сочная, тающая основа из кабачков с пикантной ноткой чеснока и тягучими ручейками сыра, скреплённая нежным яичным суфле с хрустящей золотистой корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних молодых кабачка (около 600 г), 100 г твёрдого сыра, 2 зубчика чеснока, 4 яйца, 3 ст.л. сметаны или майонеза, соль, перец, зелень, растительное масло. Кабачки натрите на крупной тёрке, слегка посолите и оставьте на 10 минут, затем отожмите лишнюю жидкость. Сыр натрите, чеснок пропустите через пресс. В миске взбейте яйца со сметаной, солью и перцем. В сковороде разогрейте масло, выложите кабачки, равномерно распределите чеснок и часть сыра. Залейте яичной смесью, посыпьте оставшимся сыром и зеленью. Готовьте под крышкой на среднем огне 15-20 минут до полного схватывания яичной массы.

