Стали известны детали допроса убийцы школьника из Петербурга Подозреваемый в убийстве школьника из Петербурга заявил, что предлагал ему интим

Подозреваемый в убийстве девятилетнего школьника из Санкт-Петербурга заявил на допросе, что предлагал мальчику интим за деньги, передает НТВ. По его словам, ребенок сел к нему в машину, но быстро передумал и попросил оплатить свое молчание.

В материале говорится, что в ответ фигурант несколько раз ударил мальчика, из-за чего тот потерял сознание. Телеканал указывает, что мужчина отвез жертву в окрестности деревни Яльгелево, где привязал ребенка к железной трубе и утопил в пруду. Позже правоохранители достали тело мальчика со дна водоема.

Ранее сообщалось, что подозреваемый зарабатывал на стройке и был судим за нападение на сотрудника правоохранительных органов. По предварительным данным, он последний, кто видел мальчика перед его исчезновением. Сейчас 38-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Также выяснилось, что задержанный увлекался детской порнографией. Источник отметил, что на его ноутбуке, телефоне и флеш-накопителях в большом количестве были обнаружены соответствующие материалы.