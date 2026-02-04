Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 20:55

Суд вынес суровый приговор Руту, взявшему Трампа на мушку

Обвиняемого в покушении на Трампа Райана Рута приговорили к пожизненному сроку

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Обвиняемого в покушении на президента США Дональда Трампа Райана Рута приговорили к пожизненному заключению, сообщает Fox News. В сентябре 2024 года он появился с винтовкой неподалеку от того места, где американский лидер играл в гольф.

Агенты Секретной службы заметили ствол оружия, который торчал из кустов, и открыли огонь. Подозреваемый сумел скрыться с места происшествия, однако вскоре его задержали. Сам Трамп не пострадал.

Райан Рут приговорен к пожизненному тюремному заключению, — сказано в сообщении.

Прокуроры настаивали на пожизненном заключении для 59-летнего мужчины, в то время как адвокат Мартин Рот просил судью назначить 20 лет тюремного заключения в дополнение к семилетнему сроку за незаконное хранение оружия. По словам прокуроров, Рут несколько недель планировал убийство Трампа.

Ранее сообщалось об убийстве сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама Каддафи. По предварительным сведениям, на него напали во дворе собственного дома в Ливии. Непосредственно перед убийством были отключены все камеры видеонаблюдения. Преступники успели скрыться.

