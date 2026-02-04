Зимняя Олимпиада — 2026
В Москве состоялся первый концерт певца из Турции Semicenk

Semicenk Semicenk Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Москве состоялся первый концерт турецкого певца Semicenk (настоящее имя — Дженк Баш). Мероприятие прошло в концертном зале «Москва». Для поклонников артиста это было долгожданным событием, поэтому певцу удалось собрать полный зал.

Semicenk представил масштабную концертную программу, которая состояла как из главных хитов, так и из новых треков. Он исполнил композиции Düşer Aklıma («В мыслях моих»), Herkes Gibisin («Ты как все»), Eyvah Neye Yarar («Что толку?»). Песню «Pişman değilim» («Мне не жаль») зрители потребовали исполнить несколько раз. За время выступления артист несколько раз отметил, как важно для него представить свою музыку российской аудитории.

В 2019 году Дженк Баш стал участником проекта «Голос. Турция». Тогда исполнителю было чуть больше 20 лет. Он вошел в состав команды турецко-бельгийской исполнительницы Хадисе Аджыкгез. С момента выхода проекта популярность исполнителя многократно выросла.

Ранее турецкий исполнитель Ибрагим Татлысес, выпустивший свыше 30 альбомов в уникальном стиле арабеска, впервые выступил в Москве. Его сольный концерт состоится в концертном зале «Москва».

