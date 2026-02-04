Три страны ЕС отказались отправлять на Украину миллиарды Венгрия, Словакия и Чехия вышли из сделки по кредиту для Украины на €90 млрд

Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании Украины на сумму €90 млрд (около 8,1 трлн рублей) на 2026–2027 годы, сообщает Совет Европейского союза. Решение о предоставлении кредита было принято по процедуре расширенного партнерства при участии 24 из 27 стран — членов ЕС.

Для обеспечения наиболее выгодных условий кредита и устойчивости госдолга Украины процентные расходы по кредиту планируется покрывать за счет бюджета ЕС. Это не повлияет на бюджетные взносы Чехии, Венгрии и Словакии, — говорится в документе.

Ранее СМИ сообщили, что Украина не получила от США сотни миллионов долларов, которые обещала выплатить администрация предыдущего американского президента Джо Байдена. По словам неназванного украинского чиновника, при этом Киев боится напоминать главе Белого дома Дональду Трампу об этой договоренности, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Евросоюз готов и дальше потакать коррумпированному режиму украинских властей. Таким образом она раскритиковала новый план ЕС по масштабному финансированию Киева.