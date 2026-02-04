Рубио раскрыл, когда станет известно о прогрессе на переговорах по Украине Рубио: о прогрессе на переговорах по Украине станет известно лишь при прорыве

Прогресс на переговорах по Украине станет широко известен лишь в случае прорыва, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Госдепе. При этом, по его словам, американская сторона убеждена, что в процессе урегулирования уже есть «подлинный прогресс». Трансляция велась на YouTube-канале ведомства.

Я бы также предупредил всех о следующем: поскольку в такого рода ситуациях затрагивается много деликатных вопросов, о прогрессе, вероятно, не будет известно, даже через утечки, пока у нас не будет прорыва, — подчеркнул он.

Второй раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций России, Украины и США в настоящее время проходит в Абу-Даби. Первая встреча в этом формате состоялась там же в конце января.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль не планирует публиковать официальные сообщения по итогам нового раунда трехсторонних консультаций в Абу-Даби. По его словам, Россия признательна американским переговорщикам за усилия, которые они прикладывают для завершения украинского кризиса.