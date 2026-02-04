«Плохая новость»: Рубио высказался о сложных вопросах по Украине Рубио предупредил, что сложные вопросы по Украине остались нерешенными

Сложные проблемы по урегулированию на Украине пока остаются нерешенными, заявил на пресс-конференции в Госдепе госсекретарь США Марко Рубио. При этом общее количество вопросов сокращается. Трансляция велась на YouTube-канале ведомства.

Этот список [нерешенных вопросов по Украине] существенно сократился. В этом заключается хорошая новость. Плохая новость в том, что остаются самые сложные, — сказал Рубио.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что США могут выдвинуть невыполнимые требования Украине на переговорах в Абу-Даби. По его мнению, позиции Киева ухудшат нападки на Москву. На текущих переговорах Украина может столкнуться с жесткой критикой и непростыми вызовами, резюмировал эксперт.

До этого обозреватели Politico заявили, что конфликт на Украине может завершиться уже весной текущего года при условии результативности переговоров в Абу-Даби. По данным украинских и американских источников, текущий раунд консультаций оценивается как перспективный, так как обе стороны начали вести себя более конструктивно.